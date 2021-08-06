Мнение эксперта: Избирательные кампании на Ставрополье проходят конкурентно
Ставрополь, 6 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум.
Ход избирательных кампаний в Ставропольском крае подтверждает общий вектор на высокий уровень конкуренции среди партий и кандидатов. Большое число кандидатов выдвигается по одномандатным округам, вместе с тем и среди списков есть представители непарламентских партий. Об этом на совещании с общественниками Ставропольского края рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.
При этом правозащитник подчеркнул, что Ассоциация НОМ и СПЧ выступают против любых форм административного давления на избирателей, и «необходимо жёстко пресекать подобные попытки».
Александр Брод рекомендовал общественному штабу по наблюдению за выборами усилить работу группы электоральных экспертов для объективного комментирования всех стадий избирательной кампании в крае и включения региональных экспертов в текущую повестку НОМ.
В ходе рабочего визита в регион Александр Брод также провёл встречу и с представителями краевой избирательной комиссии. «Сегодня мы обсудили готовность региона к предстоящей избирательной кампании. Конкуренция на всех уровнях выборов будет высокой», — сообщил член СПЧ.
Организацию сентябрьских выборов Александр Брод обсудил и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.