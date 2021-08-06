Донецк, 6 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Украинские силовики утром 6 августа обстреляли северную часть Донецка из минометов калибром 120 мм. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным СЦКК, обстрелы были произведен в 08:35 и 08:37 (совпадает с мск), и велись из района подконтрольного вооруженным силам Украины (ВСУ) населенного пункта Опытное по селу Веселое вблизи Донецкого аэропорта и в направлении Донецка (территория аэропорта). При этом уточняется, что в общей сложности украинской стороной было выпущено восемь боеприпасов.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что правительство Украины одобрило законопроект, фактически предполагающий отказ от выполнения Минских соглашений.