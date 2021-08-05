Москва, 6 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Исполнитель Slava Marlow (настоящее имя — Артём Готлиб) представил композицию под названием «Ты далеко». О выходе трека он сообщил в своём Instagram-аккаунте 6 августа.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

https://www.instagram.com/p/CSNRBeBCMJL/

Песня Slava Marlow является ремиксом на одноимённую композицию исполнителей Николая Баскова и Таисии Повалий. Ранее припев версии Готлиба «завирусился» в TikTok, после чего он решил выпустить полноценный трек.

Как сообщало ИА REGNUM, Slava Marlow пообещал выпустить три сингла за месяц, если его видеообращение наберёт 1 млн лайков. Однако ролик не собрал нужного количества отметок «нравится».