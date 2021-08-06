Ульяновск, 6 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Ульяновске зарегистрированы новые палы сухой травы и ещё один лесной пожар. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

В ведомстве отмечают, что за последние сутки, 5 августа, пожарные потушили шесть травяных пожаров общей площадью почти 1,1 гектара. Самое крупное возгорание произошло в Старомайнском районе, где сгорел 1 гектар площадей.

Кроме того, произошёл ещё один лесной низовой пожар. Его обнаружили в 18:45 (мск) возле населённого пункта Погребы в Ульяновском районе, на тот момент горело 0,7 гектара леса. Возгорание локализовали в 20:45, ликвидировали в 22:15. На момент тушения площадь достигла 1 гектара.

В тушении лесного пожара участвовали десять спасателей, также было привлечено три единицы техники.

Ранее в минприроды отмечали, что с начала года в Ульяновской области произошло более 70 лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Ульяновской области по 9 августа ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс из пяти). В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень опасности.