Москва, 6 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Хранение сбережений в ОФЗ выглядит достаточно надежным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал версию о том, что в настоящее время накопления лучше всего размещать в облигациях федерального займа.

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«Я согласен с идеей об ОФЗ. Потому что у нас есть долларовое ОФЗ, у нас есть евро-ОФЗ. С небольшими номиналами, которые доступны людям. Это достаточно надежно, — сказал Делягин. — Это будет как банковский депозит с доходностью 2,5% в долларах. Но мы не очень понимаем, что будет происходить с США. Поэтому если на год, тогда доллар или долларовое ОФЗ. Из долларовых ОФЗ можно выйти в любой момент. По крайне мере до сентября».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, стоит ли хранить сбережения в рублях.