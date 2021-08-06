Казань, 6 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 6 августа лабораторно подтверждены 24 233 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 52 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 21 513 ковид-пациентов, скончались 628 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 86 человек, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Госпитализация за прошлый день потребовалась пяти заболевшим, 47 человек лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 28 носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных заражений в РФ с начала пандемии составляет по данным на 6 августа 6 402 564.

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