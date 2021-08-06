Кировск, Ленинградская область, 6 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Движение на двух участках трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области перекроют в ночь с 8 на 9 августа из-за перевозки крупногабаритного груза, сообщили 6 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Перевозку груза от порта «Бронка» планируется начать в ночь с 7 на 8 августа в сопровождении трех экипажей ГИБДД. Полное перекрытие трассы на участках 51 — 68 и 66 — 80 км трассы вКировском районе Ленобласти произойдет в ночь с 8 на 9 августа с 02:00 до 07:00.

«Это необходимо для того, чтобы рабочие смогли перевезти крупногабаритный тяжеловесный груз — оборудование для горнодобывающей промышленности от порта «Бронка» до города Костомукша в Республике Карелия», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в период движения груза движение по мостам через реки Сарья (84 км), Волхов (122 км), Сясь (135 км), Паша (175 км), Оять (185 км), Шоткуса (194 км) в составе федеральной дороги будет осуществляться в одиночном порядке с перекрытием движения.

«10 и 11 августа с 02:00 до 07:00 крупногабаритный транспорт будет продолжать движение по территории Карелии, до города Костомукша. В связи с этим на территории региона также планируются кратковременные перекрытия движения по участкам федеральных трасс Р-21 «Кола» и А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия», — уточнили в Упрдоре.