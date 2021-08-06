Красноярск, 6 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За последние четыре года количество нетрудоустроенных жён офицеров российской армии значительно сократилось. Об этом 6 августа на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, благодаря программе трудоустройства Минобороны РФ этот показатель снизился в 13 раз.

«Мы ими постоянно занимаемся», — подчеркнул генерал армии.

Российский министр указал на необходимость связи с последовательным увеличением числа контрактников в Вооружённых силах РФ предметно заниматься закреплением людей в армии, создавая для них условия для жизни, отдыха, туда и воспитания детей.