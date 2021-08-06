В России в 13 раз сократилось число нетрудоустроенных жён офицеров
Красноярск, 6 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За последние четыре года количество нетрудоустроенных жён офицеров российской армии значительно сократилось. Об этом 6 августа на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Сергей Шойгу
По его словам, благодаря программе трудоустройства Минобороны РФ этот показатель снизился в 13 раз.
«Мы ими постоянно занимаемся», — подчеркнул генерал армии.
Российский министр указал на необходимость связи с последовательным увеличением числа контрактников в Вооружённых силах РФ предметно заниматься закреплением людей в армии, создавая для них условия для жизни, отдыха, туда и воспитания детей.