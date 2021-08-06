Таллин, 6 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Продавцы уверяют, что грибы-лисички на рынках Таллина собраны в Южной Эстонии, однако микологи и грибники выражают большое сомнение в этом. Об этом сообщило эстонское государственное телевидение ETV в специальном репортаже.

Barbroforsberg Грибы лисички

Свое сомнение специалисты основывают на том, что из-за продолжительной засухи большого урожая грибов в лесах Эстонии не наблюдается. Дождей в Южной Эстонии в последний месяц было совсем немного. По данным метеослужбы, в уездах Валгамаа и Вырумаа выпало меньше осадков, чем обычно в это время.

Миколог Тыну Плоомпуу сослался на разговор с поставщиками грибов, которые сообщили ему, что на самом деле грибы импортируютсяиз Польши и Латвии. «Вызвало серьезные сомнения то, что рынок был полон, а цены тогда были относительно низкими», — пояснил свое недоверие Плоомпуу.

В свою очередь, миколог Вейко Кастанье отметил, что нет особой разницы, с какой стороны леса на эстонско-латвийской границе они собраны. Грибы, продающиеся на рынках Эстонии, качественные и вкусные, убежден он.