Москва, 6 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Стабильность рубля в среднесрочном плане невозможна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, отвечая на вопрос о безопасных и надежных способах сбережения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сейчас нужно понимать, что при том качестве управления, которое мы имеем, стабильность рубля в среднесрочном плане, даже три года, невозможна теоретически. И скорее всего, невозможна даже на горизонте одного года, потому что рубль уже довольно долго стабилен. С начала года. Поэтому никаких рублей», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль постепенно сдаёт позиции относительно доллара и евро.