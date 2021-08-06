Хабаровск, 6 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Гидрологи дают прогноз подъёма Амура до 650 см у Хабаровска к 13−15 августа — врио губернатора Михаил Дегтярев заверил, что все службы готовы к возможным ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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По собственным расчетам специалистов МЧС, не исключен подъём уровня воды в Амуре у краевого центра до 670−700 см.

«Угрозы жизни и здоровью людей мы не допустим. Муниципальные власти, все службы, МЧС свои обязанности знают. Мы готовимся», — сказал Дегтярев.

Отмечается, что все силы МЧС по Хабаровскому краю приведены в повышенную готовность. 11 августа прибудут 65 спасателей из Центроспаса, 200 человек планируют распределить по населённым пунктам вдоль реки до Николаевска-на-Амуре.

«Прикроем наиболее опасные направления, будем оказывать населению всю необходимую помощь», — заверили в МЧС.

В Хабаровске сейчас готовят отсыпку входа в затон в районе торгового центра «Броско Молл». Вместе с использованием насосов это позволит уберечь территорию, где расположено большое количество многоэтажных жилых домов, от затопления при высоком уровне воды.

«Мы будем отсыпать около 25−30 тыс. кубометров. 20 тыс. кубов — песка, а верховой откос со стороны Амура укрепим сланцем — около 10 тыс. кубометров. Это не даст воде размывать защитное сооружение, позволит без проблем пройти паводок», — пояснил первый замминистра строительства региона Алексей Дубов.

Планируется вывод судов из затона. Зоны стоянки 15 единиц речного транспорта определены на острове Большом Уссурийском и на Хабаровском судостроительном заводе.

«Речное сообщение с левобережьем Амура пока не будет прерываться. Но, как только вода начнет подниматься выше отметки 530 сантиметров, мы будем вынуждены его прекратить. Поэтому обращаемся к людям, которые спасают свой урожай — сделать надо это в ближайшее время», — предупредил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин, добавив, что увеличат количество рейсов.

По поручению главы региона, министерство имущественных отношений прорабатывает возможность предоставления хабаровчанам — владельцам участков на левом берегу Амура земельных наделов под дачи в местах, которые не затрагивает паводок. Вопрос, необходимо решать кардинально, поскольку в той или иной степени ситуация с подтоплением дач повторяется практически ежегодно.

«Все зависит от уровня Амура. По прогнозам мы понимаем, что без режима ЧС нам не обойтись, потому что вода поднимется до опасного уровня. Администрация Хабаровска разворачивает насосные группы, по городу они в трех основных точках. Готовы два пункта временного размещения, один — в Комсомольске-на-Амуре и еще один в селе Осиновая Речка Хабаровского района. Принято решение, что режим ЧС для оперативного выделения необходимых средств следует ввести в границах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Ульчского и Николаевского районов», — добавил Михаил Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорском и Архаринском районах Приамурья усугубляется паводковая обстановка. Вода пришла ещё в восемь сёл.