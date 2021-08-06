Анси, Франция, 6 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Бета-тестирование игры Riders Republic об экстремальных видах спорта стартует 23 августа 2021 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

ИА REGNUM Велогонка

Тестирование продлится с 23 по 25 августа. В рамках его проведения геймеры смогут опробовать соревнования по трём видам спорта: велосипедные гонки, «зимние трюки» и полёты на вингсьюте.

Полноценный релиз Riders Republic должен состояться 28 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia.