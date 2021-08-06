Москва, 6 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В народную программу «Единой России» включат предложение об открытии специализированных спортивных классов в школах. Это позволит переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно.

Rsv.ru Елена Шмелева

Такой подход уже реализован в Образовательном центре «Сириус». За счет этого дети могут участвовать в любом спортивном календаре, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева на встрече с призерами Олимпийских игр в Токио, фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми.

«Мы это включаем в народную программу «Единой России» и надеемся, что это будет реализовано в ближайшее время, как это сделано в «Сириусе». За счет интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин, а наоборот», — заявила Елена Шмелева.

Напомним, сегодня сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева совершает рабочую поездку в Самарскую область. В программе визита посещение образовательных учреждений, регионального центра «Вега» (работает по модели Образовательного центра «Сириус»), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Съезде «Единой России» по предложению президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.