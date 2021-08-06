Улан-Удэ, 6 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Полицейские в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства ДТП с участием автобуса на перевале Пыхта. Об этом и сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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Ранее стало известно, что на перевале Пыхта в Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами.

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«Днём 6 августа на 22 километре автодороги Улан-Удэ-Курумкан на перевале Пыхта в местности «Тещин язык» водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле находились 25 пассажиров — студенты одного из ВУЗов. В настоящее время они осматриваются медиками», — рассказали в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.