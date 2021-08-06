Омск, , 11:40 — REGNUM Омский политолог Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал «предвыборным популизмом» идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых крупных городов.

Сибирь. Морозное небо Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Сложно комментировать то, что является предвыборным популизмом. Со стратегической и экономической точки зрения стране важно осваивать Восточную Сибирь, Дальний Восток, расширить жизненное пространство в Западной Сибири вглубь территории на северном направлении, проложить вторую ветку железной дороги, параллельно Транссибу, но севернее, и основать города на пересечении нового транспортного пути крупных рек: Иртыша, Оби, Енисея, Лены. Но при действующей власти эти проекты смотрятся фантастическими», — подчеркнул политолог.

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По его словам, заявленная численность населения городов, о которых говорил Шойгу, «имеет столько же перспектив, как массовое переселение за восточным дальневосточным гектаром».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске заявил о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов — научно-промышленных центров — с населением 300−500 тысяч, а лучше — до миллиона человек.

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