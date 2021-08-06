Тимашёвск, Краснодарский край, 6 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштер вместе с друзьями посетил трёхлетнего Илью Худобу, больного спинальной мышечной атрофией второго типа. Об этом музыкант сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER» Моргенштерн

Моргенштерн играл с ребёнком в игрушки, которые ранее они вместе купили в магазине. «И на сцену дома в Тимашевске выходит Алишер Моргенштерн… Чуточку терпения. Времени нет, но это тот случай, когда стоит подождать», — написала мать Ильи в Instagram-аккаунте мальчика для сбора пожертвований.

Ранее Моргенштерн призвал своих подписчиков пожертвовать деньги семье Ильи Худобы — на просьбу откликнулись многие известные блогеры и исполнители. Благодаря рэперу, на лечение уже удалось собрать более 90 млн рублей.