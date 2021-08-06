Кызыл, 6 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» (Тува) по итогам прокурорской проверки выявлено отсутствие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также отсутствие в автомобилях скорой помощи и укладке медицинских изделий и лекарственных препаратов. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Лекарства

Известно также, что нарушения были устранены только после представления прокурора Барун-Хемчикского района.

В настоящее время ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» обеспечено жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами для медицинского применения, аптечка при анафилактическом шоке, укладки фельдшерской выездной бригады, а также автомобили фельдшерской выездной бригады класса «В» в полном объеме укомплектованы отсутствующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, пояснили в прокуратуре.