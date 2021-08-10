10 августа 2021 | Время чтения 8 мин

Мстислав Русаков, , 08:38 — REGNUM Сначала немного статистики.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент в Эстонии 628 детских садов: 516 эстонских, 106 русских и 6 английских. 4,9% дошкольников участвуют в программе языкового погружения; 78,2% детей находятся в группах с эстонским языком обучения и 17% с русским языком. Количественно это выглядит следующим образом: на эстонском языке учатся 52 345 детей, на эстонском с языковым погружением — 3214 детей, на русском — 11 247 детей, на английском — 89. Всего в детских дошкольных учреждениях находится 66 895 детей.

В основной школе (9-летняя) на эстонском языке учатся 95 876 детей, на русском — 22 188 детей, на эстонском с языковым погружением — 7099 детей, на английском — 520 детей, на финском — 66 детей. Всего в основной школе учатся 125 749 детей.

В Эстонии 33 профессиональных учебных заведения, из которых 26 были государственными, три муниципальных и четыре частных. Профессиональное образование также можно получить в шести государственных высших профессиональных учебных заведениях. Из 24 143 учащихся профессиональных училищ на эстонском языке учится 19 102 человека, на русском — 5035 человек, на английском — 6 человек.

В Эстонии можно получить высшее образование на эстонском, английском и русском языках в 20 учебных заведениях. Язык обучения в основном эстонский. 86% студентов первого и второго уровня обучаются на эстонском языке, 12% — на английском и 2% — на русском. Для сравнения в 2012—2013 учебном году на эстонском языке обучалось 92% студентов, на английском и русском языках — по 4% студентов. Таким образом, количество обучающихся на русском языке студентов снизилось вдвое.

До недавнего времени русский язык достаточно широко использовался в школах по интересам. Однако в 2021 году министерство образования и науки решило уменьшить выделяемое самоуправлениям пособие на деятельность по интересам наполовину: с прежних 14,25 млн до 7,25 млн. Это как минимум вдвое сократит и количество посещающих кружки русских детей.

Таллинская Центральная русская гимназия (сс) Tiit Hallas

Эстонские власти продолжают принимать активные усилия для дальнейшего ужесточения дискриминации русского национального меньшинства. Так, парламентом Эстонии постоянно муссировались планы по полной ликвидации русских школ и детских садов. 10 сентября 2019 года по инициативе находящейся тогда в оппозиции Партии реформ состоялось очередное голосование в парламенте Эстонии о полной ликвидации русских школ и детских садов. При этом предполагалось, что детские сады будут переведены на эстонский язык уже с 1 сентября 2020 года.

Эта законодательная инициатива не прошла. Однако находящиеся тогда у власти правонационалистические партии в тот же день предложили свой план эстонизации русского образования, который отличался от плана оппозиции только сроками. 9 июля 2020 года министерством образования и науки была разработана Программа развития эстонского языка на 2021−2035 годы, которая предусматривает полную ликвидацию образования на русском языке, начиная с детских садов, к 2035 году.

В январе 2021 года из-за коррупционного скандала правящая коалиция распалась, и была сформирована новая, состоящая из Реформистской и Центристской партий. В коалиционном соглашении присутствует пункт, предусматривающий запуск перехода на единую эстоноязычную систему образования, начиная с детских садов. Министерство образования сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план полного перехода системы образования на эстонский язык. 23 апреля 2021-го состоялась первая встреча рабочей группы под руководством министерства образования и науки, перед которой стоит задача к концу ноября составить план действий для перехода системы образования на эстонский язык.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд практически в каждом своём обращении к народу требует ликвидации русского образования. Не стала исключением и её последняя речь в День независимости Эстонии 24 февраля 2021 года, в которой она заявила, что отдавать русских детей в эстонские школы — это не только право русских родителей, но и их обязанность.

Керсти Кальюлайд (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

В городе Кейла в 2019 году была закрыта единственная русская основная (9-летняя) школа. При том что количество учеников в ней находится на медианном уровне по стране. Для сохранения такой же девятилетней эстонской школы в маленьком посёлке достаточно и 6 учеников. Здесь же закрывается школа, в которой учится около 200 русских детей, так как, по мнению властей, это сэкономит деньги в городском бюджете, около 1500 евро в месяц. Сумма является смехотворной и не покроет дополнительных расходов, связанных с адаптацией русских детей (помощь психолога, логопеда, оплата транспорта детям, которые будут вынуждены учиться в другом городе). На заседании городского собрания, на котором принималось решение о закрытии русской школы, мэр города честно сказал, что целью закрытия русской школы является создание в городе единой эстонской общины (это внесено в протокол заседания). Решение о закрытии школы было оспорено в суде. Были пройдены все судебные инстанции. 21 июня 2021 года Государственный суд Эстонии отклонил кассацию, оспаривающую закрытие русской школы в Кейла. Это окончательное решение, которое будет оспорено в Европейском суде по правам человека. Эстонские судьи считают, что в данном случае права не были нарушены, так как у национальных меньшинств в Эстонии прав нет. Местное самоуправление само вправе решать, оставлять ли русскую школу в городе или нет, и её право на принятие подобного решения является абсолютным и неоспоримым.

В это же время и по той же схеме была предпринята атака на русскую школу в городе Калласте. В этом городе живут потомки русских староверов, поселившихся в Эстонии более трёхсот лет назад. В результате прошедшей в 2017 году административной реформы, направленной на укрупнение волостей, были ликвидированы волости потомков причудских староверов путём объединения их с эстонскими волостями. В результате этого новые волости стали преимущественно эстонскими, и потомки русских староверов потеряли самоуправление. Как следствие этого, эстонские волости первым делом решили ликвидировать находящиеся на их территории русские школы. Ранее у русской школы в Калласте отобрали гимназическую ступень (10−12 классы), и она стала основной (9-летней). Теперь же власти волости решили, что у школы слишком большое здание, и поэтому учеников этой школы надо перевести в маленькую деревенскую школу в посёлке Колкья. В Калласте обучение в школе ведётся на русском языке. В деревне Колкья тоже русские дети, но они учатся по программе так называемого «погружения» на эстонском языке. 1 июля 2021 года русская школа в Калласе была закрыта.

Старообрядческая церковь в Калласте (сс) DennisHH

В 2021 году такая же проблема возникла с русской школой в городе Кивиыли. Кивиыли — город с населением в 5 тысяч человек, находящийся на Северо-Востоке Эстонии (уезд Ида-Вирумаа). Русская школа Кивиыли было основана ещё в 1927 году. У неё, также как и в предыдущих случаях, сначала отобрали гимназическую ступень (10−12 классы), сделав основной (9-летней) школой. Население города преимущественно русское. Однако и доля эстонского населения велика — до 40%. В результате уже упомянутой выше административной реформы город объединили с окрестными эстонскими посёлками, в чём не было необходимости, так как количество населения города и без этого примерно соответствовало минимальным требованиям. Однако в результате объединения процент эстонского населения в волости увеличился и, как следствие, интересы русского населения перестали учитываться. Власти волости Люганузе решили ликвидировать русскую школу. Это вызвало протест у педагогов и родителей. Отдельно стоит отметить, что волость получила наименование не по названию русского города с населением в 4,8 тысячи, а по названию эстонского посёлка Люганузе с населением в 450 человек.

В 2019 году в преимущественно русском городе Кохтла-Ярве была открыта государственная гимназия со 100%-м преподаванием на эстонском языке. Чтобы её наполнить, предварительно были закрыты три городские русские гимназии. Также были уволены русские учителя этих гимназий. Из-за стопроцентного преподавания на эстонском языке и русофобии администрации гимназии русские ученики начали массово из неё уходить.

Ранее, в 2015 году, была открыта государственная гимназия в Йыхви. До этого там тоже была закрыта муниципальная русская гимназия. Преподавание в этой государственной гимназии поначалу велось преимущественно на эстонском языке в пропорции 60/40. Однако у правительства есть планы перевести и её 100% на эстонский язык.

Центральная площадь Йыхви и здание окружного правительства (сс) Ivo Kruusamägi

Профессор Александр Пулвер и профессор Ааро Тоомела признают в исследовании «Иноязычный ребёнок в эстонской школе» (Институт психологии Таллиннского университета, Таллин, 2012 г.), что русскоязычные дети, обучающиеся в эстонской школе, не могут реализовать свои способности и показывают результаты на уровень ниже. Дети с высокими способностями показывают средние результаты. Дети со средними способностями, соответственно, низкие. Этого не происходит при обучении на родном языке. В этом случае дети развиваются и сохраняют свой уровень. В результате трудностей, с которыми сталкиваются русскоязычные дети в эстонской школе, снижается их самооценка. У детей, обучающихся на родном языке, подобные изменения не возникают. Значит, мы не можем говорить о равных возможностях для получения образования. Мы можем говорить об осознанном понижении конкурентоспособности русских детей. Показывая результаты ниже своих способностей, они ограничены в получении образования и особенно в продолжении его на более высоком уровне (в гимназии и университете). На практике попавший в эстонскую школу русский ребёнок ассимилируется. И если пока ещё это выбор родителей, то в перспективе иного выбора уже не будет, то есть ассимиляция станет насильственной.

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