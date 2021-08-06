Токио, , 11:40 — REGNUM Активная деятельность наблюдалась на ядерном объекте КНДР в Йонбёне в конце 2020 и начале 2021 года. Об этом сообщает 6 августа японская деловая газета Nikkei со ссылкой на документы ООН.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Об активности в Йонбёне с декабря по февраль, как отмечает издание, говорится в предварительном докладе ООН, итоговый вариант которого официально представят в сентябре. По данным всемирной организации, в числе прочего достроена внешняя оболочка легководного реактора.

Указано также, что даже на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 Северная Корея продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы. Она пользуется новыми способами контрабанды, чтобы обойти санкции ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об угрозе, связанной с продолжением работы над ядерной программой КНДР, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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