Киев, 6 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Шевченковском районном суде Киева сегодня, 6 августа, избирают меру пресечения представителям радикальной патриотической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых СБУ подозревает в создании преступной организации и рэкете, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

При этом суд взяли в осаду несколько сотен сторонников Нацкорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые проводят свою протестную акцию. Радикалы заявляют, что 5 августа в Харькове в рамках этого дела безосновательно арестовали «ветеранов российско-украинской войны и проукраинских активистов».

В свою очередь, силовики плотно заблокировали вход на территорию суда. Пока что инцидентов и стычек не было.

Напомним, что накануне в СБУ отчитались о ликвидации в Харькове крупной банды, которая облагала «данью» местных бизнесменов. Ведомство подчеркивает, что в состав этой банды входили сотрудники полиции и участники боевых действий, а всего в схеме задействовали порядка 50 человек.