Пекин, 6 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Расстояние свыше 800 метров прошел по поверхности Марса марсоход «Чжужун» китайской исследовательской миссии «Тяньвэнь-1». Об этом 6 августа сообщает Китайское национальное космическое управление.

Nasa.gov Поверхность Марса. Снимки с марсохода Curiosity

«По состоянию на 6 августа марсоход «Чжужун» проработал на поверхности Марса 82 сола (марсианские сутки протяженностью около 24 часов 40 минут). К настоящему времени преодоленное им расстояние уже превысило отметку 800 метров и достигло 808 метров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что космическим аппаратом на этой дистанции были преодолены разные препятствия, включая валуны, ударные кратеры и песчаные дюны.

Кроме того, указывается, что марсоход был запущен с Земли 379 дней назад и что все его системы работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что китайский марсоход «Чжужун» преодолел 585 метров по поверхности Красной планеты.