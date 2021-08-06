Сеул, 6 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В южнокорейском уезде Хапчхон провинции Кёнсан-Намдо состоялась 76-я церемония памяти жертв атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации жертв атомных бомбардировок.

Атомная бомбардировка города Нагасаки 9 августа 1945

По их словам, мероприятие прошло в узком кругу из-за пандемии коронавируса.

Известно, что в результате бомбардировок погибли порядка 100 тыс. корейцев.

Глава администрации уезда Мун Чжун Хи во время выступления отметил, что Центр помощи жертвам атомных бомбардировок и музей атомной бомбы в Нагасаки расширяют работу по информированию общественности о событиях тех дней.