Иерусалим, 6 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В населённых пунктах, расположенных в северной части Израиля, 6 августа прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба израильской армии.

Тревога

«Сирены звучали в населенных пунктах Эйн-Кинийе, Снир и Неве-Атив (находятся около границы с Ливаном)», — говорится в сообщении.

При этом, по информации израильского государственного радио Kan, из южных районов Израиля по территории Израиля было выпущено несколько ракет, часть которых перехватила система ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на севере Израиля тревоги рядом с ливанской границей также сработали сирены воздушной тревоги.