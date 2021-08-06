Ульяновск, 6 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ульяновске расширяют территорию промышленной зоны «Заволжье», где появятся новые производственно-складские здания. Соответствующее извещение о проведении проектных работ опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Заказчиком является акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области». Проводится запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Производственно-складские здания на территории промышленной зоны «Заволжье». Данная зона расположена в Ульяновске.

«С учётом прохождения государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости объектов продолжительность проектирования составляет восемь месяцев», — говорится в документации.

Согласно техническому заданию, ориентировочная площадь под застройку составляет 6,55 га (уточняется проектом). В документации, в частности, должно быть предусмотрено поэтапное строительство двух производственно-складских зданий со встроенным административно-бытовым корпусом с блочно-модульной котельной, трансформаторной подстанцией, наружными инженерными сетями.

«Назначение — предоставление в аренду резидентам», — отмечается в техническом задании.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 17 365 775 рублей 83 копейки, в том числе НДС (20%). Источник финансирования — бюджетные инвестиции. При определении победителя главным критерием будет предложенная цена (значимость 70%), а также квалификация участника (30%).

Заявки на участие в запросе предложений будут принимать до 17 августа.