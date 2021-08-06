Монреаль, Канада, 6 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Продажи ролевой игры Mass Effect: Legendary Edition превзошли все ожидания компании Electronic Arts. Об этом 6 августа сообщает издание PC Gamer.

Mass Effect: Legendary Edition

«Запуск Mass Effect: Legendary Edition, ремастера первых трех игр Mass Effect, возродил страсть фанатов по всему миру и показал продажи, которые сильно превзошли наши ожидания», — рассказывает генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Напомним, что релиз Mass Effect: Legendary Edition состоялся 14 мая 2021 года. Ремастер-версия оригинальной трилогии Mass Effect была высоко оценена как критиками, так и геймерами.