Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. После побега пяти арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре возбуждено уголовное дело, сообщили 6 августа в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости»

ЧП произошло минувшей ночью. Среди сбежавших — обвиняемый в резонансном убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди, которого доставили в ИВС за несколько часов до происшествия.

По данным СК, побег был совершён при помощи гаечного ключа, которым открутили замки дверей. Сбежавшие сокамерники Мавриди являлись фигурантами уголовных дел о кражах.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС ОМВД России (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

«В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области», — рассказали в СК.