Улан-Удэ, 6 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Бурятии 7 августа произойдёт смещение южного циклона, что вызовет ухудшение погоды. Таков прогноз Бурятского гидрометцентра.

(сс) Freedom II Andres Ливень

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По прогнозу синоптиков, в большинстве районов ожидаются дожди, грозы, сильные дожди, усиление ветра до 20 м/с.

Жителей региона в случае возникновении нештатной ситуации, а также при необходимости помощи пожарных и спасателей просят звонить по телефонам 101 или 112.