Кызыл, 6 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 7630, причём 142 из них обнаружили только за последние сутки.

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В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 1330 больных, в тяжелом состоянии находится 288 человек. Госпитализировано за сутки — 143, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 134.

К аппарату ИВЛ подключено 35 больных, в том числе к инвазивному — 3, к неинвазивному — 32. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 134, стационарное — 1019 человек, в том числе 12 детей, от 65 и старше — 204.

Свободный коечный фонд составляет 26,7% из 1815 инфекционных коек.

С 1 января жертвами COVID-19 стали 78 человек, ещё 62 пациента с коронавирусом скончались от других заболеваний.

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