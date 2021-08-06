Астана, 6 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Казахстанская митрополия Русской православной церкви приобрела 10 800 доз вакцины «Спутник V», чтобы безвозмездно передать жителям Алма-Аты. Об этом 5 августа сообщает Агентство православных новостей Казахстана.

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По данным журналистов, вскоре вакцину доставят в бывшую столицу Казахстана и передадут властям города.

«От души желаю, чтобы эта вакцина сохранила здоровье нашим соотечественникам и укрепила их физически», — сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилёв), который выступил с инициативой привезти «Спутник V» в Алма-Ату.

Он поблагодарил медиков Казахстана за борьбу с пандемией и отметил, что в православной церкви молятся о них.

Стоит отметить, что, согласно данным на 5 августа, в Казахстане хотя бы одну прививку от COVID-19 получили около 5,6 млн человек или почти 30% населения. Полностью привито более 4 млн или около 22% населения.