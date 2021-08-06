Хабаровск, 6 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Хабаровском крае набирает популярность внутренний туризм — туркомпании разрабатывают новые маршруты, рассчитанные не только на семейную аудиторию, но и на любителей экстрима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства региона.

Туризм

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Экологические маршруты и многодневные походы пользуются популярностью среди жителей и гостей края. Жители края выбирают экскурсии на хребет Мяо-Чан, активно участвуют в сплавах по рекам, выезжают к достопримечательностям Хабаровского края — Амурские столбы, озера Большой и Малый Сулук

Для любителей рыбалки на горных реках и озерах также разработаны специальные туры.

Туркомпании предлагают экскурсии, походы выходного дня на Малый Хехцир, выезды в национальное село Сикачи-Алян с посещением памятника культурного наследия «Петроглифы Сикачи-Алян».

Также действует масса экскурсионных предложений по Хабаровску.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость туристического отдыха в России выросла по сравнению с 2020 годом на четверть.