Красноярск, , 11:27 — REGNUM В Евросоюзе создан ряд центров пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и российские специалисты для ведения подрывной информационной работы в России. Об этом 6 августа на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Информационная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Генерал армии подчеркнул, что сегодня информация стала одним из видов вооружения.

«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве, — уточнил глава Минобороны РФ. — Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране».

Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи. При этом в России подобных структур, которые готовят специалистов по информационных атакам, нет.

«Мы не готовим таких специалистов», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что на Западе следят за тем, что происходит в информационном поле и вербуют, в том числе российских граждан, для ведения подрывной работы в РФ, за это они получают иностранные стипендии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Службы национальной безопасности Латвии, в стране заведено шесть уголовных дел о «шпионаже в пользу России». По двум уже вынесены приговоры, а по двум — ещё идёт процесс. Спецслужбы Латвии не раскрывают имена тех, против кого есть подозрения в «шпионаже».

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