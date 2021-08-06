Таллин, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Эстонии в июле нынешнего года вырос на 5% по сравнению с июлем 2020 года. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Инфляция

Так, товары за год подорожали на 3,3%, а услуги на — 8,1%. На рост индекса потребительских цен больше всего повлияли подорожание на 53,6% электроэнергии для рядовых потребителей, повышение стоимости аренды жилья (на 8,8%) и увеличение в среднем на 5,6% цен на услуги по ремонту жилья.

Значительное влияние на изменение индекса по-прежнему, как и месяц назад, оказало повышение цен на моторное топливо. Бензин стал дороже на 18% и дизельное топливо — на 22,7%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (26,8%), свежие овощи (20,4%) и различные мучные смеси (13,8%).

В месячном сравнении на индекс больше всего повлияло повышение цен на жилищные услуги, около 60% которого составило удорожание на 8,7% поступившего в дома электричества.

Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание овощей (на 17%), услуг размещения (на 21,7%) и моторного топлива (на 2,3%).