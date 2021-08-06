Вашингтон, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Следующей бесплатной игрой в сервисе Epic Games Store станет Rebel Galaxy. Об этом сообщило издание VGC.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Rebel Galaxy — это игра о космических приключениях, в которой геймеры управляют собственным звездолётом. Она будет бесплатной в Epic Games Store с 12 по 19 августа 2021 года.

Напомним, что сейчас в Epic Games Store проходит бесплатная раздача A Plague Tale: Innocence и Minit. Изначально игроки должны были также получить Speed Brawl, однако её убрали из раздачи «из-за технических проблем».