Названа следующая бесплатная игра сервиса Epic Games Store
Вашингтон, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Следующей бесплатной игрой в сервисе Epic Games Store станет Rebel Galaxy. Об этом сообщило издание VGC.
Скриншот epicgames.com
Интерфейс магазина Epic Games Store
Rebel Galaxy — это игра о космических приключениях, в которой геймеры управляют собственным звездолётом. Она будет бесплатной в Epic Games Store с 12 по 19 августа 2021 года.
Напомним, что сейчас в Epic Games Store проходит бесплатная раздача A Plague Tale: Innocence и Minit. Изначально игроки должны были также получить Speed Brawl, однако её убрали из раздачи «из-за технических проблем».