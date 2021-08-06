Прибайкальский район, Бурятия, 6 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с участием автобуса. В нём находились 25 пассажиров.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находились 25 человек», — сообщил ТАСС представитель республиканского агентства ГО и ЧС.

Источник уточнил, что, по предварительным данным, пострадали 14 человек, они госпитализированы.