Чита, 6 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. На север Иркутской области, где возникли масштабные лесные пожары, направились 22 парашютиста-десантника и один летчик-наблюдатель из Читинской базы авиационной охраны лесов. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сотрудники прибыли в Иркутскую область с целью оказать помощь в тушении лесных пожаров и стабилизировать пожароопасную обстановку. Также 67 сотрудников Читинской авиабазы помогают бороться с природными очагами в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Иркутской области продолжает действовать 40 природных пожаров, их площадь составляет более 237 тысяч гектаров. С 6 августа на территории семи районов введён режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования для территориальной системы РСЧС.

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