Киев, 6 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В июле 2021 года объем транспортировки газа из ЕС на Украину составил почти 498 млн кубометров, сообщила 6 августа компания-оператор ГТС Украины.

Газ для Украины

В сообщении отмечается, что это самый большой показатель месячной закачки газа в 2021 году — для сравнения, в июне Украина импортировала 90 млн кубометров, а в мае — всего — 8,4 млн кубометров.

В компании также подчёркивают, что 93% объема газа импортировано по виртуальному реверсу из Венгрии и Польши. Оператор ГТС Украины утверждает, что по условиям действующего контракта с «Газпромом», необходимые объемы импортируемого и экспортируемого топлива можно замещать виртуально, то есть делать взаимозачет между операторами ГТС двух стран, что позволяет компании существенно сэкономить на транспортировке.

ИА REGNUM напоминает, что 2 августа власти Украины отчитались, что в подземных хранилищах находится 17 млрд кубометров газа, что отвечает минимальному уровню запасов для начала отопительного сезона. В компании заявили, что продолжат импортировать газ и закачивать его в хранилища, но не уточнили, на какой уровень запасов Украина рассчитывает выйти к началу отопительного сезона.

Также стоит отметить, что в июле директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что цены на газ в Европе достигли исторического максимума и составляют примерно $500 за тысячу кубометров топлива. Соответственно получается, что Украина в период максимально высоких цен закупает максимальные объемы топлива.