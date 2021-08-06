Улан-Удэ, 6 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Автобус, в котором находились 25 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

ДТП

«Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находились 25 человек», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что, по информации источника в экстренных службах, согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали 14 человек, которые в настоящее время госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика на западе Турции погибли не менее девяти человек.