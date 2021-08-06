Благовещенск, 6 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Амурской области обработали заявки на материальную помощь от тех, кто пострадал от паводка в первой половине лета. Всего на финансовую поддержку претендуют 7717 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе Амурской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

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Из регионального бюджета 1 429 человек получат 31,1 млн рублей. За федеральной помощью обратились 6 288 человек, им будет в ближайшее время перечислено 153,4 млн рублей.

Тем временем министерство социальной защиты Амурской области уже принимает заявления на выплаты от тех, чьи дома наводнением топит сейчас. Люди получат по 8 тыс. рублей за квадратный метр, если их дом нуждается в капитальном ремонте и 86,6 тыс. рублей за «квадрат», если жильё больше непригодно.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурскую область топит сразу в нескольких районах. Из берегов выходят реки Амур, Томь и Селемджа.