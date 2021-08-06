Вашингтон, 6 августа 2021, 11:22 — REGNUM Китай превратил в оружие «тягу [американских] корпораций к наживе», заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, сообщает New York Post.
С таким заявлением Рубио выступил 4 августа на слушаниях Сенатского комитета по разведке. По его словам, зависимость от Коммунистической партии Китая является угрозой национальной безопасности США. Он подчеркнул, что стране нужно «очнуться» или она рискует «унаследовать кровавую коммунистическую тиранию».
Рубио отметил, что американцы даже не осознают «огромное влияние и контроль» Китая над США. Он привел несколько примеров того, как американские компании поддавались давлению КПК, увольняя сотрудников или снимая с продажи одежду, которая критикует Китай или нарушает политику китайской цензуры.