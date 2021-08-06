Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Китай превратил в оружие «тягу [американских] корпораций к наживе», заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, сообщает New York Post.

С таким заявлением Рубио выступил 4 августа на слушаниях Сенатского комитета по разведке. По его словам, зависимость от Коммунистической партии Китая является угрозой национальной безопасности США. Он подчеркнул, что стране нужно «очнуться» или она рискует «унаследовать кровавую коммунистическую тиранию».

«Длинная рука Китая — это не какая-то футуристическая угроза. Она уже здесь», — заявил сенатор от штата Флорида.

«Сегодня Коммунистическая партия Китая имеет больший контроль над тем, что американцы могут говорить, слушать, читать, смотреть, чем какое-либо иностранное правительство когда-либо в нашей истории», — указал он. — Они превратили наши открытость, порядочность и жажду корпораций к наживе в оружие, направленное против нас».

Рубио отметил, что американцы даже не осознают «огромное влияние и контроль» Китая над США. Он привел несколько примеров того, как американские компании поддавались давлению КПК, увольняя сотрудников или снимая с продажи одежду, которая критикует Китай или нарушает политику китайской цензуры.