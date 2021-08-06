Токио, 6 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Игра Mario Golf: Super Rush получила масштабное бесплатное обновление. Об этом сообщалось на официальной странице компании Nintendo в Twitter.

Super Mario

https://twitter.com/NintendoUK/status/1423267741100871680

В него вошли: новый игровой режим «рейтинговые матчи», персонаж Тоадетта, карта Нью Донк Сити и улучшенное управление движением. По словам разработчиков, в течение года Mario Golf: Super Rush ожидают ещё несколько подобных обновлений.

Mario Golf: Super Rush — это спортивная игра от Nintendo, в которой персонажи франшизы Super Mario играют в гольф. Она является эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.