Красноярск, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 43 тыс. военнослужащих находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 6 августа на встрече с коллективом красноярского завода «Красмаш».

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Он отметил, что военных регулярно задействуют в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, за пять минувших лет они участвовали в ликвидации ЧС в 56 российских регионах 271 раз.

«В постоянной готовности находятся не менее 43 тыс. человек и более 4 тыс. единиц различной техники», — уточнил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин заявил о том, что в России с каждым годом на 10% растёт количество опасных гидрометеорологических явлений.

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