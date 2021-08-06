Красноярск, 6 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 466 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 93 825. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Из 476 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 101 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 47 (1,1%), в Канске — 34 (1,2%), в Ачинске — 22 (0,4%), в Лесосибирске — 19 (1,0%), в Минусинске — 16 (0,5%), в Шарыпово — 15 (0,9%). В районах края больше всего выявлено инфицированных в Ужурском — 19 (1,6%), ТДНМР (г. Дудинка) — 17 (2,2%) и Канском — 17 (2,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3311 человек, сняты с наблюдения — 3892. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 42 047 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 22 пациента с коронавирусом.