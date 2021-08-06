Хабаровск, 6 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В число лучших регионов страны по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вошёл и Хабаровский край. Министерство спорта РФ сформировало рейтинг ГТО из 85 субъектов по итогам второго квартала 2021 года — регион поднялся сразу на 25 позиций и занял 16 место, опередив все остальные территории Дальнего Востока, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Gto.ru Значок ГТО

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В этом году решили выполнить нормативы ГТО в регионе свыше 7,2 тыс. человек. Уже получили знаки отличия почти 1,6 тыс. человек, из них золотые — 1439, серебряные — 97 и бронзовые — 42.

Больше всего знаков у жителей Хабаровска, за ними следует Комсомольск-на-Амуре и район имени Лазо. Всего с 2015 года к занятиям спортом в крае присоединились 87 тыс. человек, из них 54 тыс. стали обладателями знаков отличия ГТО.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Хабаровском крае уже смонтировано 11 спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО. Еще одна появится в этом году в Аяно-Майском районе. В селе Аян установят 26 уличных тренажеров, турникетов и специализированных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле обладатели знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) получат скидку на посещение музея медведя — кутюр-шоу «Медвежий угол».