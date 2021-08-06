Гаврилов-Ям, Ярославская область, 6 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославской области владельцы свиней продолжают сопротивляться их уничтожению из-за выявленных очагов африканской чумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из владельцев личного хозяйства из деревни Кузьминское Гаврилов-Ямскогорайона Михаил Игнатьев.

Pixabay.com Свинья

У Михаила пять свиней, он завёл их не на продажу, а для себя. 29 июля к нему приехали ветеринары, но мужчина отказался пускать их.

«Я не отдам, только если перешагнут через меня. Я ветеран боевых действий, применю то, чему меня учили. И дойдёт до крайности — это пришли не у меня отбирать, а у моих детей. Мы в деревне всегда всё делаем сами. Не трогайте, пожалуйста, нас. Ведь у кого они отбирают? Не у бандитов, не у олигархов, не у депутатов, а отбирают у простого населения. А населению надоела тухлятина в магазинах и жить на нищенские зарплаты. Кто держит скотину, поросёнка-двух, курочку, у них по крайней мере семья сытая. Да и больше ничего не надо, мы не хотим баснословных денег, нам не надо миллионов-миллиардов, пускай они подавятся. Лишь бы нас не трогали», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Игнатьев.

По словам мужчины, на его сторону стали и соседи по деревне.

«Мы молодая семья, нам детей кормить надо, жена в декрете, живём на мою зарплату. И это всё сделано для того, чтобы дети ни в чём не нуждались. Пусть тогда государство кормит наших детей. Именно поэтому мы заняли такую жёсткую позицию. Плюс вся деревня встала против сходу. Сказали нам, что если ещё раз приедут, вы звоните, мы выезд заблокируем, они вообще отсюда не выедут. Доски с гвоздями кинем и вызовем телевидение», — рассказал хозяин свиней.

Мужчина подозревает, что власти действуют избирательно. Якобы в соседней деревне, где живёт депутат, свиней уничтожать не стали.

Михаил не понимает, как его свиньи могут стать разносчиками болезни. Ведь АЧС была выявлена у умершего дикого кабана, с которым домашние свиньи контактировать не могут.

«Мне отвечают — разносится по лесу. Говорю, тогда выгоняйте всех дачников. Может вы тоже сейчас всей комиссией сходили в лес погуляли, а потом ко мне приехали на моё подворье и принесли эту заразу? Отвечают — этого не может быть», — рассказал Михаил Игнатьев.

Отметим, что, действительно, разъяснительную работу власти вели крайне слабо. Например, журналисты узнали об уничтожении свиней не из сообщений официальных органов, а от разгневанных жителей. До сих пор неясно, кто отвечает за ситуацию. Уничтожение свиней идёт по указу губернатора, но областные власти кивают на федеральные и заявляют, что это не их полномочия. Непонятно, почему ликвидировать свиней начали именно сейчас, ведь эпидемия в области идёт не меньше года. Неясно, кто и как установил сумму компенсаций.

В ответ на возмущение людей в региональном правительстве посоветовали переключиться на разведение кур и гусей — видимо, за собственные средства. Совет выглядит как издевательство. Всё это подогревает и без того нездоровую обстановку. Михаил Игнатьев уже не первый, кто встал на защиту свиней. Ранее ИА REGNUM сообщало о фермере Андрее Лазутине, который построил баррикаду, чтобы не допустить забоя своих свиней. Ситуация остаётся напряжённой, и пока ни одна из сторон не предложила решения, которое устроило бы всех. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.