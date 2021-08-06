Ярославские свиноводы продолжают сопротивляться уничтожению животных
Гаврилов-Ям, Ярославская область, 6 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославской области владельцы свиней продолжают сопротивляться их уничтожению из-за выявленных очагов африканской чумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из владельцев личного хозяйства из деревни Кузьминское Гаврилов-Ямскогорайона Михаил Игнатьев.
У Михаила пять свиней, он завёл их не на продажу, а для себя. 29 июля к нему приехали ветеринары, но мужчина отказался пускать их.
По словам мужчины, на его сторону стали и соседи по деревне.
Мужчина подозревает, что власти действуют избирательно. Якобы в соседней деревне, где живёт депутат, свиней уничтожать не стали.
Михаил не понимает, как его свиньи могут стать разносчиками болезни. Ведь АЧС была выявлена у умершего дикого кабана, с которым домашние свиньи контактировать не могут.
Отметим, что, действительно, разъяснительную работу власти вели крайне слабо. Например, журналисты узнали об уничтожении свиней не из сообщений официальных органов, а от разгневанных жителей. До сих пор неясно, кто отвечает за ситуацию. Уничтожение свиней идёт по указу губернатора, но областные власти кивают на федеральные и заявляют, что это не их полномочия. Непонятно, почему ликвидировать свиней начали именно сейчас, ведь эпидемия в области идёт не меньше года. Неясно, кто и как установил сумму компенсаций.
В ответ на возмущение людей в региональном правительстве посоветовали переключиться на разведение кур и гусей — видимо, за собственные средства. Совет выглядит как издевательство. Всё это подогревает и без того нездоровую обстановку. Михаил Игнатьев уже не первый, кто встал на защиту свиней. Ранее ИА REGNUM сообщало о фермере Андрее Лазутине, который построил баррикаду, чтобы не допустить забоя своих свиней. Ситуация остаётся напряжённой, и пока ни одна из сторон не предложила решения, которое устроило бы всех. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.