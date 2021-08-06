Рязань, 6 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Более 100 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет дополнительно получит Рязанская область, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства региона.

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Предложение о дополнительной субсидии одобрено на заседании комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Федерального собрания РФ. На выплаты дошкольникам направят ещё 100 186,8 тысячи рублей.

Всего на выплаты с учётом средств, предусмотренных законом о федеральном бюджете, в Рязанскую область будет направлено свыше 1,8 млрд рублей.