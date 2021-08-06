Кострома, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Костроме из-за эпидемиологической обстановки перенесён ежегодный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Григорий Михайлов Фестиваль в 2017 году

Шоу было запланировано на 28 августа. Из-за ограничений на проведение публичных событий, вступивших в силу 28 июня, проведение фестиваля пришлось «отодвинуть» на 25 сентября.

Организаторы надеются, что до этого момента ситуация с коронавирусом в Костромской области наладится и позволит снять существующие запреты.