Кострома, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Костроме из-за эпидемиологической обстановки перенесён ежегодный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Григорий Михайлов
Фестиваль в 2017 году

Шоу было запланировано на 28 августа. Из-за ограничений на проведение публичных событий, вступивших в силу 28 июня, проведение фестиваля пришлось «отодвинуть» на 25 сентября.

Организаторы надеются, что до этого момента ситуация с коронавирусом в Костромской области наладится и позволит снять существующие запреты.

«Мероприятие состоится при благоприятной эпидемиологической обстановке. Фестиваль пройдет под девизом «Мы снова вместе». Мы планируем пригласить к участию в нем лучших пиротехников России, чтобы жители Костромы и области увидели самые яркие работы профессионалов»

Справка: фестиваль «Серебряная ладья» проводится в Костроме с 2006 года. Является одним из самых ярких туристических событий, проводимых в регионе. В 2020 году шоу отменили, в 2019 году посмотреть на работу пиротехников собрались 22 тысячи человек.