Чебоксары, 6 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Чувашии подходит к завершению регистрация кандидатов и начинается предвыборная кампания официально зарегистрированных претендентов на мандаты. Помимо федеральной и региональной кампаний, в республике состоятся довыборы и повторные в муниципальных образованиях, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Cap.ru На выборах в Чебоксарах

17, 18 и 19 сентября на территории Чувашии пройдут выборы в Госдуму России, Госсовет республики и собрания депутатов вновь образованных Красноармейского (15 мандатов) и Шумерлинского (17 мандатов) округов.

Кроме того, состоятся дополнительные и повторные выборы 121 депутата представительных органов муниципальных образований, в том числе будет замещено девять мандатов в районных собраниях депутатов, 15 и 97 — соответственно в парламентах городских и сельских поселений.

В ЦИК Чувашии отмечают, что всего на сентябрьских выборах в районах и городах республики изберут 153 местных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике продолжается проверка подписных листов, предоставленных в рамках парламентских кампаний. До конца недели проверят 10 тыс. подписных листов.