Бахчисарай, Крым, 6 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Житель Бахчисарая республики Крым признан виновным в убийстве собственной полуторагодовалой дочери, сообщили 6 августа в пресс-службе СКР.

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Тело ребёнка было обнаружено в одном из домов города Бахчисарай, при этом внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. 24-летний отец девочки пытался ввести правоохранительные органы в заблуждение, и выдвигал ряд версий смерти ребенка. Результаты медэкспертизы тела девочки показали, что её смерть наступила от удушения.

«В ходе грамотно выстроенной совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им в отношении ребенка убийства», — уточнили в СК.

Как установлено судом и следствие, накануне отец избил маленькую дочь, ставил в угол, а затем убил — причиной агрессии мужчины стал плач ребёнка. Установлено также, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу.

6 августа суд признал мужчину виновным в убийстве ребёнка. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.