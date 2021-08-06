Чита, 6 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. По состоянию на 6 августа в Забайкальском крае, где проживает долее одного миллиона граждан, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 278 364 человека (4695 за сутки), вторым — 221 846 (+2861 за сутки).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Таким образом, всего за минувшие сутки прививки поставили 7556 пациентов.

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