Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Европейский союз выделит Казахстану финансовую помощь в размере €200 тыс. для поддержки жителей районов, пострадавших от засухи. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба представительства ЕС в Нур-Султане.

Засуха

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

«Европейский союз выделяет €200 тыс. (более 100 млн тенге) в качестве гуманитарного финансирования для оказания жизненно важной поддержки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что помощь должны получить примерно 6 тыс. человек, проживающих в Мангистауской и Туркестанской областях. Сообщается что инициативу ЕС поддержал Красный полумесяц Казахстана.

Стоит отметить, что в начале июля в западных и южных районах Казахстана началась засуха, что вызвало падёж скота. Премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев отправил главу минсельхоза Сапархана Омарова отставку, заявив, что министерство «не приняло необходимые меры».

Читайте ранее в этом сюжете: Почему Казахстан получает только 15% воды из реки Чу, а Киргизия — 85%?